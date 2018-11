Lothepus får Dialektprisen 2018

Nyheiter

– Leif Einar Lothe nyttar hardingdialekta i alt frå sprengingsoppdrag på bygda til kjendisgalla i byen. At han nyttar dialekta kvar enn han fer, og er tydeleg stolt av ho gjer han til eit godt dialektføredøme for ungdom, seier Fredrik Hope, leiar i Norsk Målungdom i ei pressemelding.

– Samstundes har dialektbruken til Lothepus vore utfordra. Han vart som einaste deltakar teksta då han var med i Farmen kjendis. Det syner at media ofte undervurderer kor godt nordmenn forstår ulike dialekter, og at tradisjonelle dialekter som hardingdialekta kan vere utsett for eit normaliseringspress, seier målungdomsleiaren.



– Difor er me desto gladare for at Lothepus held på dialekta i alt han gjer, og den språklege sjølvtilliten hans tener som eit førebilete for ungdom, særleg i distrikta. Han syner at ein både kan koma frå bygda og slå gjennom nasjonalt og framleis halde på dialekta og vere stolt av det, seier Hope.

– Han syner at dialekt passar i alt frå realityshow til kvardagen heime, og har bygd opp ei merkevare som sel der dialekta spelar ei sentral rolle. For oss i Norsk Målungdom er det dessutan ekstra stas å gje prisen til ein vinnar som nyttar både dialekt og nynorsk, avsluttar leiaren i Norsk Målungdom.

Prisvinnaren

Leif Einar Lothe kjem frå Ullensvang herad i Hardanger. Han er ein entreprenør med eige firma, og vart fyrst kjend for ålmenta gjennom fjernesynserien Fjorden Cowboys på TV2 frå 2014. Han vart kåra til årets medienamn i 2017 etter at han tok del i realityserien Farmen kjendis. Lothe har òg gjeve ut dei to albuma Sallaren (2009) og Cowboyhjarta (2014). Han har ei av dei største facebooksidene som nyttar nynorsk.

Prisen

– Dialektprisen vart utdelt for fyrste gong i 2001, og vert delt ut årvis av landsstyret i Norsk Målungdom. Det er den einaste språkprisen som vert delt ut av språkengasjerte ungdomar, noko som også bidreg til at han er ein av dei mest prestisjetunge, skriv Målungdomen i ei pressemelding..