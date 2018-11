Køntrikveld i Volda kyrkje

Nyheiter

Sindre Løvik er ein etablert tolkar av Johnny Cash, og saman med JC band drog han gjennom den eine Cash-klassikaren etter den andre, i tillegg til melodiar frå andre medlemmer av køntrimusikkens Hall of fame.

Johnny Cash hadde ofte med seg kona June Carter på scena, og i Sigrid Tønnesen har det dukka opp ei dame som verkeleg kan fylle denne rolla, både når det gjeld fakter og stemme.

Dermed stod sjølvsagt "Jackson" på repertoaret, ein av dei største hitane til ekteparet Carter-Cash.

"We got married in a fever, hotter than a pepper sprout,

We've been talkin' 'bout Jackson, ever since the fire went out."

I Ørsta kyrkje har Sivert Bjørdal etablert ei tradisjon med køntrikonsert før jul. No ligg det an til at Volda kyrkje kan få det same. Det kjem nok ikkje til å stå på publikum.

Medan Sivert Bjørdal spelar forholdsvis fleire reine religiøse songar frå country-katalogen, satsa Løvik/Tønnesen meir på eit standard-repertoar med Cash, Kristoffersen og Nacy Griffith, sjølv om dette var ein kyrkjekonsert.

- Køntriartistane syng om alle sider ved livet, på godt og vondt. Det kan vi godt ta med oss inn i kyrkja, seier Sindre Løvik.

Med 300-400 tilskodarar vart dette ein suksess,som skaffar kjærkomne inntekter til forsamlingshuset Uppheim.