Hjartestartar til skular

Nyheiter

LHL står for Landsforeininga for Hjarte og Lungesjuke, og det er eit aktivt lokallag i Ørsta-Volda.

Med Atle Melle som prosjektleiar har lokallaget klart å finansiere tre hjartestartar. To av dei skal vere fast stasjonerte på Vikemarka skule og Volda ungdomsskule.

– Bakgrunnen er at LHL har hjartetrim i gymsalane på desse skulane, fleire gonger i veka. Og vi ønskjer å trygge tilværet for hjartetrimmarane og andre brukarar, seier Bjørn Støylen, som er leiar for Volda og Ørsta LHL.

På plass

Hjartestartarane har kome på på plass på begge skulane.

– Dessutan har vi ein tredje hjartestartar, som kan lånast ut der det er behov, seier Atle Melle.

På kurs

Med i «pakken» er eit kurs i opplæring i bruk av hjartestartar der det er deltakarar frå trimgruppene og begge skulane, til saman 15 deltakarar. Kursleiar er ein representant frå leverandøren av hjartestartarane.

Dette kurset vart halde på tysdag, med kursdeltakarar både frå foreingsmedlemmer og personell ved dei to skulane som har fått hjartestartarar i gåve.

LHL Volda/Ørsta har fått støtte til tiltaket frå Sparebank 1 Søre Sunnmøre (22.000 kroner) og frå Extra-stiftelse (30.000 kroner) Budsjett for tiltaket er om lag kr 60.000.

Extrastiftelsen opplyser at dei har eit prosjekt som heiter « Tryggare trening med hjartesjukdom».

– I år kom det inn 701 søknader, og vi gav støtte til 250, opplyser Extrastiftelsen.