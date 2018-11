– Må ordne gatelysa

Nyheiter

Det spørsmålet stilte Per Are Sørheim under budsjettdebatten i formannskapet tysdag. Assisterande rådmann Eldar Øye informerte om at kommunen har hatt eit avklaringsmøte med BKK.

– Vi skal følgje opp dette vidare. På kommunevegane seier BKK at dei har kontroll, medan det på fylkesvegane er ein del problem. Feilmeldingstenestene fungerer, men på nokre strekningar er det meir problem enn berre å skifte lyspærer. Anlegga er nedslitne og det må gjerast skikkeleg investeringar på sikt, sa Øye.

Debatten kom opp etter at Gunnar Knutsen (V) peika på at det er sett av to millionar kroner til gatelys kvart år i ein lang periode framover.

– Målsettinga er å få ned kostnadane på sikt. Med grundige investeringar så vil standaren vere god nok til at fylkeskommunen tek over ansvaret. Det er mogleg å investere seg ned i driftskostnader, sa Øye.