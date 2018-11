Vil ha plan for vatn og avløp på Vartdal

Nyheiter

Det var Frida Gillberg (MDG) som fremja vedtaket som vart samrøystes vedteke.

Bakgrunnen for framlegget er at Gillberg meiner at vassituasjonen for næring og innbyggjarane på Vartdal kan verke uoversiktleg.

Ho peika på at der er både kraftverk og fleire vassuttak i bygda, og at sommaren si unormalt tørre periode nok ein gong sette søkelys på problemet med vassressursar og behov på Vartdal.

Løyve

Gillberg peika også på at NVE har gitt eit tidsavgrensa løyve fram til utgangen av 2028 på naudtapping, og legg vekt på at nedtapping av Nedre Svartevatn vil sikre vassforsyninga til abonnentar knytt til Vartdal Vassverk.

– Dette er ikkje ein haldbar situasjon for Vartdal sine innbyggjarar, sa Gillberg på møtet.

Roy-Arne Folkestad