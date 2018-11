Nyheiter

Korleis er kvardagen din?

Kvardagen min er travel, men veldig givande. Eg jobbar 100 prosent som kiropraktor, fem dagar i veka, i tillegg til at eg er hovudtrenar for Volda Symjing. Elles går fritida til trening, fjellturar og vener.

Kva aktuelle saker opptar deg for tida?

Bygging av ny symjehall i Volda. Utvikling av Ørsta og Volda sentrum. Verne om naturen i Sunnmørsalpane. Betre kollektivtilbod.

Kva vil du framheve med heimstaden din?

Heime for meg vil alltid vere Kolbotn, men eg har no busett meg på Sunnmøre, så eg vil framheve den fantastiske ville naturen som er her oppe, og alle dei trivelege folka som bur her. Eg har vorte teken godt imot.

Kva saknar du i sentrum av Ørsta?

Eg saknar ein utestad, utsal av lokale råvarer, og ein sushibar!

Kva ville du gjere om du fekk vere ordførar i ei veke?

Eg ville sett i verk tiltak for å gi familiar som slit økonomisk ei god ordning slik at alle kan få vere med på det dei har lyst til, slik at det ikkje vert noko forskjell i samfunnet. Eg ville ha styrka heimesjukepleia for dei eldre og løyvd meir midlar til barnehage og skule. Mykje på ein gong, men det er lov å håpe.

Kven fortener ein blomebukett?

Kjærasten min for at ho alltid stiller opp og støttar meg.

Korleis er di draumeforside i Møre-Nytt?

Heider og ære til alle eldsjeler i området, og at Volda-Ørsta er klar for samanslåing!

Og så: «Sæbø rykker opp i tippeligaen!».

Kva er ditt beste minne frå oppveksten?

Oi, det er vanskeleg. Har så mange gode minner frå oppveksten. Vere ute i naturen med familien, Bygge hytte med bestefar. Dagen då eg kjøpte min eigen båt.

Kva får deg til å le?

Eg ler mykje i kvardagen. Tørr humor og gode vitsar gjer susen.

Kva er ditt favorittmåltid?

Heimelaga pizza med tomatsaus, mozzarella, skinke, pinjekjernar, rucola og parmesan, steikt i vedfyrt steinomn med ein god raudvin til.

Kva er ditt favoritt-dialektord?

Vanskeleg å svare på, sidan eg ikkje er herifrå, men svigers har lært meg «avrung». Eg likar også «sytalaust».