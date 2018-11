Trollet på Moa

Nyheiter

Så står julehandelen for døra. Men kvar skal familien handle gåvene i år. Blir det Amfi Ørsta eller Amfi Moa. Eller blir det på nettet?

Moa stiller sterkt i konkurransen, og har rusta opp. I det nye Amfi Moa er det 30 nye butikkar, i tillegg til ti av dei som var der frå før. For dei som har andre interesser enn shopping kan Amfi Moe skilte med sju serveringsstader, bibliotek og ein kinosal der det var 118 framsyningar frå opningsdagen torsdag til søndag same veka. Opningsveka var ikkje mindre enn 180.000 besøkande innom Moa, skal vi tru teljeapparata deira. Så kvar sunnmøring var innom nesten to gongar.

Handelsnæringa har tøffe tider. Konkurransen frå nettet sender store kjeder til skifteretten. Olav Thon og Amfi svarer med å satse på nye tilbod på Moa, og kombinerer shopping og underhaldning for å lokke. Kino og bibliotek har tatt tilhald i shoppingkatedralen, der folket er.

Amfi Ørsta vert lite i forhold til forbruksmaskinen Moa. Men litt nytt er det i Ørsta og. Handelsstanden har gått saman om å lyssette ei handlegate gjennom Ørsta sentrum, mellom Haldeplassen og Amfi.

Dei skal ha all ære for initiativet. Ørsta kan ikkje by på same tilbodet og utvalet som Moa. Men Ørsta kan kanskje prøve å lokke med ei mindre stressande atmosfære, utan trafikkaos og køar. Ja, rett og slett god gammal julestemning?

Ein appell til fornufta kan og vere på sin plass framfor den årlege kjøpefesten. Den som har nesten alt frå før, treng ikkje dra til Moa for å kjøpe meir. Og hugs: Dersom du vil ha eit godt handelstilbod lokalt, så må du også handle lokalt.