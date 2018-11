Leiketøy-butikk gjekk konkurs

Nyheiter

Den vart registrert 2. november.

I månadsskiftet vart det gjort kjent at innehavaren av dette selskapet, Edel Valset, overlet butikkdrifta til ny eigar som vert tilknytt Yes-kjeda.

Den tidlegare Ringo-butikken kunne i fjor vise til eit overskot før skatt på 524.000 kroner etter ei omsetning på vel 2,2 millionar. Åra 2015 og 2016 derimot, var år med underskot for selskapet på høvevis 234.000 og 606.000 i minus. No held den nye eigaren, Aina Aaland Eikebø, på med oppussing. – Eg satsar på å opne i midten av november, og gler meg til å vise kva vi har å by på, sa Eikebø til Møre-Nytt nyleg.