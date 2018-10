Kjellen auksjonerer ut Tore-kokk til høgstbydande

Når folk spør Kjellen om å stille opp for ungdomen, då stiller han. Det er dei som er framtida

Det er i samband med 25-årsjubileet til Spar Ørsta at Kjell «Kjellen» Bigset går i bresjen for å selje Tore Vinjevoll til høgstbydande. Tore-kokk er mannen som trufast gir både gode tips og råd til kundane frå den bugnande ferskvaredisken på Spar. Og kokken sjølv har lite imot å verte auksjonert vekk. Pengane går nemleg til Kaihuset og arbeid for ungdom.

– Det blir spennande! Og så er det jo kokkekunnskapane mine det handlar om, og ikkje meg. Eg diskar opp med ein treretters til seks personar. Dette vert alt anna enn ferdigmat, forsikrar han.

Kjellen sjølv, gler seg til å legge matrosarbeidet til sides for ein dag og kreve inn pengar frå andre enn dei ferjereisande.

– Men sveler skal vi ha! Sveler høyrer med, så det vert sjølvsagt servert under auksjonen.

Han har funne tid i eit stramt program til å stille opp.

– Når folk spør Kjellen om å stille opp for ungdomen, då stiller han. Det er dei som er framtida, seier han blidt, før han hentar fram strengestemma.

– Her må folk kjenne si besøkelsestid! Eg forventar at det vert ein god slant til Kaihuset.

Torsdag vert det dermed auksjon på Spar Ørsta. Og det er ikkje kva som helst slags jubileeum dei feirar. For i tillegg til å feire sine første 25 år i Ørsta, er det også slik at Spar Ørsta var den første Spar-butikken som vart etablert her til lands. Dermed er det ikkje mindre enn eit nasjonalt jubileum det er snakk om.

Vi feirar det som feirast kan, seier Osborg, og lovar dermed også at 25-talet vil vere godt synleg på ei mengde varer i butikken den komande tida.

Og kokken, han er i gang med førebuingane. Eitt og anna dikt vil han også by på, for å få opp stemninga og listeprisen, fortel han.