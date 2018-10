Høgskulen får pengar til lærarjakt

Nyheiter

– Vi treng framleis mange fleire kvalifiserte lærarar no og i åra som kjem. Derfor gir regjeringa til saman åtte millionar kroner til lærerutdanningane i regionar med størst behov for fleire lærarar, slik at dei kan jobbe aktivt med å rekruttere til dette viktige yrket, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

Her går det og fram at Høgskulen i Volda får 400.000 kroner av potten.

I år er det fleire som har takka ja til studieplassen sin ved lærerutdanningane enn nokon gong i nyare tid. Til både grunnskulelærarutdanninga 1–7 og grunnskolelærarutdanninga 5–10 er talet på elevar som har starta på utdanninga i haust auka med rundt 15 prosent sammenlikna med i fjor.

– Vi er opptatt av å bygge eit sterkare lag rundt kvart barn. Då treng vi fleire grunnskolelærarar som kan tilpasse opplæringa til kvar enkelt elev, seier Venstres Gunn Berit Gjerde pressemeldinga

.