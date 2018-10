Nyheiter

Hendinga skjedde i april i fjor. Kvinna møtte i Søre Sunnmøre tingrett og sa seg skuldig i å ha slått mannen i ansiktet med flat hand. Retten fann det bevist at slaget var med knytta neve, og at ho trefte mannen i auget. Retten understrekar at det var tilfeldig at mannen ikkje fekk varig skade.

I Søre Sunnmøre tingrett vart kvinna dømd til fengsel i 24 dagar. Fullbyrdinga av straffa vart utsett med ei prøvetid på to år. Ho vart i tillegg dømd til å betale ei bot på 8.000 kroner.