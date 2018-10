– Ville ikkje strø

Nyheiter

Onsdag morgon skulle han køyre i rute rundt i Mosmarka, og opplevde at han ikkje kom seg rundt. Det var altfor glatt.

Vartdal fortel at han ringde teknisk vakt, og at han fekk til beskjed at kommunen ikkje kom til å strø.

– Dette er feil prioritering. Vi kan ikkje ha det slik at det skal vere så glatt at ikkje bussen kjem seg fram. Eg kjem til å ta dette opp i kommunestyret torsdag, seier ein arg Roger Vartdal.

Bil i grøfta

I krysset Mosmarkvegen/Øvremovegen hamna ein bil i grøfta. Fleire sjåførar hadde problem med å halde bilane på vegen ned Øvremovegen på glatta.

Temperaturen gjekk frå minus tysdag kveld til nokre få pluss. Det kom litt regn, og dette fraus til.

Kommunen beklagar

– Vi seier oss leie for at folk fekk problem onsdag morgon. Dette har med korleis vårt vaktsystem er, seier oppsynsmann Arnstein Ose i Ørsta kommune.

Det er vêrmeldingane som avgjer beredskapen for den komande natta.

– Og siste avgjerd for ekstra vakt må vi ta 12.30 dagen før. Tysdag på dette tidspunktet var det ikkje noko som tilsa at vi måtte ha vakt på natta, fortel Ose.

Det som skjedde var at det kom regn på ein frosen bakke, og det oppstod ein situasjon med såkalla underkjølt regn.

– Fordi vi ikkje hadde ekstra vakt, vart det ikkje sett i gang strøing før ordinær arbeidstid, klokka 07.30. Då hadde vi fire einingar ute, seier Ose.