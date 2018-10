«Grøn» desinfisering av båtar – med bryggjer frå Vik Ørsta

Nyheiter

– For Vik Ørsta AS var det eit lett val å bli med på satsinga, då vi heile tida arbeider aktivt for ein grønare og meir miljømedviten profil. Dette er også årsaka til at vi har gjort fleire grep med vårt marinautstyr for gjenbruk og levetid, seier forretningsutviklar Jonny Høstland i Vik Ørsta AS i ei pressemelding.

Defloat AS desinfiserer båtar for å hindre smitte i havnæringa. Dette gjer dei ved hjelp av ozon, som i konsentrert form er meir effektivt enn tradisjonelle miljøskadelege middel brukt i næringa. Selskapet har i dag anlegg på Sunnmøre og på Hitra/Frøya.

Vik Ørsta AS vart kontakta av Defloat AS tidleg i prosjektet, som ein naturleg samarbeidspartnar.

– Vik Ørsta AS med si lange erfaring, og det fakta at bedrifta har eigen produksjon og ingeniørar for berekning av utstyret, gjorde at ei god løysing for Drevika låg på bordet veldig raskt. På Hitra trengde vi ei anna løysing med både stål og betong, som også vart løyst på ein veldig god måte, seier dagleg leiar Øystein Fond Vaage i Defloat AS.

Defloat har planar om å utvide tilbodet sitt med fleire anlegg langs kysten. Det er også planlagt anlegg for å handtere større brønnbåtar.

– Vi vart imponerte over initiativet til Defloat AS om å lage ei grøn løysing på eit kjent problem innan havbruksnæringa. Det som er så flott med denne løysinga er at det ikkje skjer utslepp frå anlegga slik det er på tradisjonell behandling av fartøy, seier Høstland.