Ørsta kommune minner Inge Kolås om at det å etablere eit hotell i eit eldre våningshus er søknadspliktig. Det var i Møre-Nytt at det kom fram at Kolås har planar om å etablere eit hotell i den gamle Erkegarden på Bjørke.

– Det er positivt at gamle bygningar får nytt liv. Kommunen er berre oppteken av at det skjer innanfor det lovverket som er, og at ein ikkje seinare møter noko som er til hinder for at bygget kan takast i bruk som planlagt, skriv einingsleiar Kåre Hjelle til Kolås.