Aukar gebyret for vatn

– Hovudutfordringane for område vatn er lekkasje og tap, for avløp er det transport av anna vatn enn kloakk. Begge tenestene er til dels sårbare for svikt som gir uønska kostnader og til dels svekka beredskap for kommunen. Målet er at aktiviteten er på eit nivå som stoggar vidare forfall og sikrar gode tenester for innbyggarane i kommunen, heiter det i saksutgreiinga.

Gebyrsaka var oppe i formannskapet førre veke, og dei gjekk samrøytes inn for å sende saka vidare til kommunestyret.

– Overordna sett har Ørsta kommune lave kostnadar, både på vatn og avløp. Kommunen ligger i toppsjiktet på investeringar på avløp, men på vatn er kommunen midt på treet. Den store utfordringa til kommunen er stort tap på leidningsnett for vassforsyning.

Det ligg ikkje inne ei anbefaling om auke av gebyret for avløp for 2019.