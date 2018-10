85.000 kroner til hundehotell

Nyheiter

Formannskapet gjekk samrøystes inn for å løyve 85.000 kroner frå Næringsfondet til Ida Maria Buzon Ose som vil etablere hundehotell på Sæbø.

Simagarden Hundehotell skal vere eit tilbod til hundeeigarar for oppbevaring, pass og stell av hundar. Dette vil bli starta som eit AS rundt årsskiftet. Buzon Ose har utdanning frå Norges Veterinærhøgskule som autorisert dyrepleiar, og har praksis frå fleire dyreklinikkar og Veterinærkontoret i Ulsteinvik.

- Ein vil nytte tidlegare driftsbygning/kufjøs på Rise i Bondalen, eit område som er forholdsvis skjerma, og har mulegheiter for utviding, både i tilbod og plassar. I starten er det tenkt 20 hundebåsar med kvar sin innegjerda luftegard, samt felles luftegard, isolat og behandlingsrom, heiter det i sakspapira.

Åmås Events ved Einar Åmås fekk ei tildeling på 80.000 kroner.

- Åmås Events vart starta som firma i 2018 av Einar Norvald Åmås. Han har det siste året som eigar av garden bygt om og brukt grindløa på garden til selskapslokale med ulike arrangement. Åmås har brukt betydeleg eigne midlar til ombygging og tilrettelegging av grindløa. Vidare flytta han i sommar ei gammal tømmerstove frå sentrum til gardstunet der stova inngår som ein integrert del av tunet og forretningskonseptet. Det er gjort større oppgraderingar av tømmerstova for eigne midlar. Søkar opplever god etterspørsel, og intensjonen er no heilårsdrift.

Tiltaket det blir søkt om støtte til er vidare utbetring av grindløa for muleg bruk også i vinterhalvåret.

- Forretningskonseptet blir drifta gjennom Åmås Events. Heile tunet skal fungere som opplevingsgard og base for utflukter med fellesnemnar «Tett på naturen» sommar og vinter.

Anders Hustadnes fekk tildelt 18.000 kroner for lyssetting av turveg på Hustadneset.

- Anders Hustadnes driv selskapet Hustadneset Fjordhytter med 7 utleigehytter. Han opplyser at gjestane og svært mange andre tilreisande til Sæbø, hotellet og andre, aktivt nyttar vegen mellom Hustadneset og Sæbø. Hustadnes søkjer om støtte for å få setje (LED-)lys i eksisterande stolpar langs vegen, då det likevel vil bli utført arbeid i stolpane for å få fiber fram til Hustadneset. Det vil bli inngått ein eigen avtale med seksjon for tekniske tenester når det gjeld drift og vedlikehald.