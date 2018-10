– Skal vere matlukt både på Ørstaheimen, Sæbø og Vartdal

Nyheiter

Det seier Arne Kåre Engseth som er einingsleiar for felleskjøkkenet ved Ørstaheimen. Kvar dag vert det laga fersk og næringsrik mat ved kjøkkena på Ørstaheimen, Hjørundfjordheimen og Vartdal helsetun. Det skjer grunna politisk vilje i kommunen til å priortere midlar til arbeidet. Ordførar Stein Aam er stolt av tilbod vil skryte av dei som arbeider ved kjøkkena.

– Vi er heldig her i Ørsta. Eg såg eit fjernsynsprogram der maten vart frakta opp mot femti mil frå eit sentralkjøkken. Eg har vore tilknytt Ørstaheimen i nesten ti år og veit at her er fagkompetanse. Det er fagfolk som lagar maten, og eg er veldig nøgde med korleis dette går føre seg.

Kvar dag lagar og serverer kjøkkenet ved Ørstaheimen like mange i heimane som på institusjon, og totalt gjeld dette om lag 200 personar.

– Vi har halde fana høgt høgt her i Ørsta om at maten skal vere fersk og av høg kvalitet. Vi arbeider etter prinsippet om kok-server. Det vil seie at maten skal lagast same dagen som den blir servert.

– Maten skal vere eit høgdepunkt

Hadde det ikkje vore for den politiske viljen til å gjennomføre arbeidet på denne måten ville realitetane vore annleis ifølgje Engeseth.

– Vi har veldig sterke føringar på at maten til bebuarane på institusjonane eller brukarane av heimbasert omsorg skal vere eit høgdepunkt i dagen. Vi skal ikkje gjere dørstokken for dei kjem i ein institusjon breiare enn den er, og maten skal vere noko som dei kjenner att. Maten skal følgje årstidene og ha god kvalitet. Arbeidet som vi har lagt ned rundt dette har vi fått gode tilbakemeldingar på, seier Engeseth som understrekar at Ørsta kommune ikkje er lovpålagt å gje det tilbodet dei gir i dag.

Ein av dei som gjev ros til maten er Olav Eiksund. Kona Ruth er i dag på Ørstaheimen, medan Olav bur heime.

– Eg har ikkje nokon å koke til lengre, og då nyttar eg meg av tilbodet her ved Ørstaheimen. Eg er godt nøgd med maten, og eg tykkjer at det er viktig at vi klarer å halde eit slikt tilbod lokalt, seier Eiksund.