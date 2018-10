Nyheiter

Dei søkjer no kommunen om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning.

– Sykkelklubben ønskjer å legge til rette for uorganisert aktivitet. Eit nærmiljøanlegg for sykkel er noko sykkelklubben lenge har jobba for, og arealet ved ungdomsskulen og fleirbrukshallen er særs godt eigna til føremålet, skriv dei.

Det vil koste litt over 800.000 kroner å etablere anlegget, og sykkelklubben har som mål å få 300.000 i spelemidlar.

– Dette vil gje auka breidde i aktivitetstilbodet både i og utanom skuletid.