Nyheiter

Den nye romanen til Øyehaug har den noko kryptiske tittelen "Presens Maskin". Delar av handlinga er lagt til Ørsta-Volda.

Forlaget Kolon skriv om romanen at den "handlar om Anna og Laura. Dei er mor og dotter, og idet verda eit overraskande sekund deler seg i to parallelle univers ein gong på 90-talet, blir dei fanga i kvar sin del. Tjueein år seinare har livet gått vidare som om ingenting har skjedd, men i dei to kvinnene sine liv er det noko som ikkje stemmer."

I P2 på NRK har bokmeldaren Knut Hoem gitt Øyehaug god omtale av romanen. nrk.no

Han skriv mellom anna: "Etter et utall essays, noveller, dikt og tre romaner, fremstår Gunnhild Øyehaug som en av landets smarteste og kuleste forfattere. Hun bygger sitt helt egne univers fra Sunnmøre i nord til Bergen i sør, med innlagte svippturer til København. Hun plasserer oftest (litteraturelskende) og intenst reflekterende kvinner i hovedrollen, men er også omsorgsfull og skarp i sin skildring av menn."