Vallamarka rimelegare enn budsjettert

Nyheiter

– Eg må skryte av dei ansvarlege for å halde kostnadane nede, sa ordførar Stein Aam då sluttrapporten for Vallamarka vart lagt fram for formannskapet.

Kommunen tok over Vallamarka i februar i år. I ubrukte prosjektmidlar står det att 9.458.040 kroner etter at prosjektet vart ferdigstilt. Den samla prosjektkostnaden etter frådrag av tilskot frå Husbanken og momskompensasjon er på 61.154.481 kroner.

I 2.- og 3. etasje i Vallamarka er det bygt tjue omsorgsbustader. Paul Kristian Hovden (KrF) stilte spørsmål om kor mange av desse som no er leigd ut.

– Vi har veldig strenge krav for kven som får flytte inn, og dei må vere innanfor den målgruppa som Husbanken krev. Tolv av leilegheitene er utleigde, og åtte står ledige. Vi lever godt med at det står tomt til den rette leigetakaren kjem, og dei som skal flytte inn skal ha eit omsorgsbehov på eit visst nivå, sa rådmann Wenche Solheim.