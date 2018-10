Nyheiter

- Dette er ein lagsiger, seier Ingvild Vartdal, Sindre Vartdal og Jan Endre Vartdal, og legg vekt på at dette ikkje hadde vore mogleg utan den flotte innsatsen til alle tilsette i Vartdal-konsernet.

Dei fortel at dei alle no ser fram til den nasjonale kåringa i Oslo 3. desember.

- Uansett utfall i den nasjonale finalen, er vi stolte av selskapet vårt, og det vi saman med våre tilsette klarer å skape, seier søsken-trioen.

EY kårar kvart år Noreg sine fremste vekstskaparar, som del av eit internasjonalt program i totalt 60 land. I oktober og november vert det gjennomført seks regionale kåringar, og frå heile landet går til saman 12 kandidatar vidare til den nasjonale finalen i Oslo.

EY kartla i alt 526 aktuelle kandidatar i regionen (Møre og Romsdal, Sør- og Nord Trøndeleg, i tillegg til Nordland sør for Saltfjellet). Fem vart nominert til regionkåringa. Og dei to som gjekk vidare var altså Orkel og Vartdal Plastindustri.

Dei andre nominerte var Morten Korsnes frå K Lund i Trondheim, Jon Magne Sæter og Øyvind Wekre frå Midt-Norge Maskinsenter på Heimdal, Gunnar Hoff og Magnar Hagen frå Cflow Fish H andling i Langevåg.

Vartdal Plastindustri

Bestefaren til dagens vekstskaparar, Jan Vartdal, etablerte Vartdal Plastindustri AS i 1961. Selskapet var det første i verda som produserte fiskeemballasje av isopor.iDei tre søskena Sindre, Ingvild og Jan Endre har vore ein del av verksemda heile livet, og har lykkast med å sette sitt preg på, og betydeleg vidareutvikle Vartdal Plast, med satsing på nye produkt, nye marknader og kraftig vekst. Dei framhevar at Håvard Vartdal, som var leiar frå 1967-2008 har vore sterkt medverkande til suksessen for Vartdal Plastindustri.

Frå emballasje til fisk har vekstskaparane ekspandert mot ei rekke nye produkt til byggindustrien. Med innovasjon og utvikling har vekstskaparane mangedobla omsetninga sidan dei tok over styringa. Vartdal Plast kontrollerer i dag betydelege delar av emballasjemarknaden innanfor sin nisje, heiter det frå juryen.

- Det er gledeleg å sjå lokale bedrifter utvikle seg slik som desse har gjort. Her har gode idear kombinert med sterk gjennomføringskraft skapt resultat, seier Amund Petter Amundsen, regionalt ansvarleg partner for EY Entrepreneur Of The Year.

Som hovudregel må eit selskap tilfredsstille «3x20» for å kvalifisere seg; minimum 20 mill. kr i omsetning, 20 tilsette og 20 prosent vekst siste to år.

Jarl Gjønnes frå Orkel på Fannrem

Den andre som er vidare til den nasjonale finalen er Orkel. Bedrifta vart starta av far til Jarl Gjønnes i 1949, i utgangspunktet med produksjon av leiker, syklar og enkle handvogner for landbruket. Orkel er i dag representert i over 60 land med rundballepresser, traktorhengarar, snøfresarar, slåmaskiner og river.