Diesellekkasje ved Ørsta Transformatorstasjon

Containeren var plassert utanfor Ørsta Transformatorstasjon.

- Statnett bed om orsaking for hendinga, og tek dette på største alvor. Miljøavdelinga i kommunen er varsla. Det same er brannvesenet som har vore på staden og lagt ut lenser i tilstøytande bekkar. Det vert no grave i grunnen for å fjerne diesel og skifte massar, seier kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal.

Det skal vere snakk om 100-150 liter med diesel som er på avveger.

Politiet er også varsla.

Aggregatet inneheld om lag 1.500 liter diesel.

- Det er for tidleg å seie noko om årsaka til lekkasjen, men vi kan forsikre om at vi vil rydde opp, seier Erdal.