– Alle er velkomne

Nyheiter

Det seier Hans Jørgen Viken. Både i 2012 og 2013 inviterte han på julemiddag for einslege. Første året var dei samla på Bakk-Ola-marka og andre året i flatsalen på Ørsta kulturhus. No samarbeider Viken med Røde Kors Ørsta Besøkstenesta, og dermed blir det julefeiring i år igjen. Mange har teke del i den felles julefeiringa ved dei to tidlegare høva.

– Det vi har von om no er at vi skal bli enno fleire. Ønsket mitt er at invitasjonane også skal nå ut til den vanlege ørstingen. For å ta julefeiringa på rådhuset i Oslo som eit eksempel så er det ikkje berre eldre einslege som tek del. Det skal vere naturleg for til dømes ein einsleg far å kome til oss for å ete og ha det sosialt, seier Viken.

Då Viken inviterte til julefeiring i 2013 var det rundt seksti gjestar.

– Vi fekk besøk av ein familie frå Eritrea som hadde med seg borna sine. Dei yngste vart veldig populære blant dei eldre, og for mange av dei eldre bur både barnebarn og oldebarn langt vekke. Å få lage til ei julaftan vert då spesielt.

Lokala til Røde Kors er pussa opp, og Viken seier at dei vil vere til hjelp med transport både til og frå. På menyen står tradisjonell julemat, og det vert servert både pinnekjøt og ribbe med tilbehøyr og dessert. Dørene opnar klokka 15.00, og julefeiringa vert open i fem timar.

– Middagen blir servert klokka fem. Dette skal bli ei fin fering for alle, og kanskje blir det ei lite overrasking. Dei som kjem er dei som skapar arrangementet.

Butikkane og næringslivet stiller opp slik at arrangementet er gratis for dei som ønsker å ta del.

Viken vil at dei som ønsker å vere med melder seg på. Spørsmål kan rettast til Viken på telefonnummer 984 65 883.