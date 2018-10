Nyheiter

Fjord1 melder at ferjene vart innstilte frå om lag klokka 20.15 og inn til vidare på grunn av "versitasjonen".

Møre-Nytt får opplyst at det er så sterk sønnavind at ferjene ikkje klarer å legge til i Solavågen. Om bord i ferja reknar dei med at det vert stans i sambandet til midnatt.

Bilistane kan i staden køyre om Hareid- Sulesund.