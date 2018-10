Nyheiter

I år er det ein serie handplukka verk frå verdslitteraturen som står i sentrum, og det blir både opplesing, samtalar og musikk knytt til denne serien. Blant forfattarane, omsetjarane og litteraturvitarane som kjem til Boknatta i år er Brit Bildøen, Øystein Vidnes og Jan Inge Sørbø.

– Forlaget Skald har satsa tungt på denne klassikarserien, som har blitt hylla av både kritikarar, forfattarar og publikum. Det var inga sjølvfølgje at dette skulle bli den braksuksessen det har vorte, og difor har vi også invitert forlagsredaktør Simone Stibbe til ein samtale om tankane bak storsatsinga, seier programansvarleg Olav Øyehaug Opsvik i Aasen-tunet.

Mary Shelleys Frankenstein eller den moderne Prometevs er andre bok i denne klassikarserien. Det opphavlege trebandsverket blir ofte sett på som verdas første science fiction-roman og har hatt enorm påverknad på seinare litteratur og populærkultur, ikkje minst film. Romanpersonen Victor Frankenstein og det namnlause monsteret hans er blitt omgrep på mange språk. Omsetjar Øystein Vidnes samtalar med Svenn-Arve Myklebost frå Høgskulen i Volda om denne boka, som kom ut for 200 år sidan og framleis er aktuell.

Den nyaste utgivinga i serien er Alice B. Toklas’ sjølvbiografi av Gertrude Stein, i Brit Bildøen si språkdrakt. Bildøen samtalar med Jan Inge Sørbø om denne kultklassikaren, som er ein verkelegheitsnær, underhaldande og tørrvittig roman om det spesielle, internasjonale kunstnarmiljøet i Paris på byrjinga av 1900-talet. Verka til Stein var så nyskapande og innovative at enkelte forlag trudde det hadde skjedd feil under maskinskrivinga av manus, men den verkelegheitsnære romanen om livet i Paris og miljøet rundt mange berømte kunstnarar blir ein publikumssuksess. Ved å skildre sitt eige liv gjennom auga til Alice, skapte Stein eit verk så annleis og nytt at det også i dag er overraskande lesnad.

Inspirert av Gertrude Stein og karakteren Alice B. Toklas, har Brit Bildøen også skrive songtekstar. Desse har Rune Klakegg tonesett, og saman med Cecilie Schilling lagar dei ei stemningsfull musikalsk ramme rundt kvelden.

– Eg har vakse opp med å kunne lese verdsklassikarar på tysk, som er morsmålet mitt. Då eg oppdaga at så lite av verdsklassikarane er omsette til nynorsk, vart eg svært overraska. Alle bør kunne lese verdas viktigaste verk på det språket som er dei nærast, seier forlagsredaktør Simone Stibbe i Skald.

Utstillingane, butikken og kafeen er opne både før og under Boknatta, med gode tilbod og smakar. På menyen i kafeen står heimelaga suppe.