- Viktig å støtte Kirkens Bymisjon

Hovdebygdingen var ein av dei som støtta årets TV-aksjon.

Inntektene frå TV-aksjonen går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape eit varmare og meir inkluderande samfunn.

Godt over hundre bøsseberar banka i ettermiddag på dørene til ørstingane. Frivillige stilte også som sjåførar. Og Ørsta Lions var som vanleg på plass for å køyre dei som hadde behov for skyss. Det var m.a. elevar på Møre Folkehøgskule.

- Dei har stilt opp i fleire år, og vi er svært takksame for den positiviteten folkehøgskulen viser overfor TV-aksjonen, seier leiar for aksjonen i Ørsta, varaordførar Karen Høydal.

Då Møre-Nytt besøkte aksjonen sin base på rådhuset, var det hektisk aktivitet med å organisere innsamlinga og å setje folk inn i rodene. Som vanleg var det knytt litt spenning til om alle rodene vart dekte, men det ordna seg også denne gongen.

- Eg trur årets aksjon appellerer til mange. Denne gongen handlar det om å støtte våre eigne, folk som av ulike grunnar har mista noko, seier Høydal.

Ho minner om at ein del av pengane også går til Kirkens Bymisjon sitt arbeid i Ålesund.

- Pengane går såleis til det ein må kalle lokale tiltak, seier Høydal.