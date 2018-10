Nyheiter

– Skulefritidsordninga i Ørsta skal vere sjølvkost. Det er ikkje pålagt, men noko som vi vel. Eg er sikker på om kommunen hadde gått inn og sponsa litt av kostnaden til foreldra så ville fleire ha nytta seg av tilbodet, sa Aklestad då betalingssatsar i Ørsta kommune for 2019 vart diskutert i levekårsutvalet.

SV-politikaren la fram eit forslag om at satsen for fulltidsplass i SFO ikkje skal overskride maksprisen i barnehagane, 2.910 kroner for 2018 og 3.040 kroner for 2019. Matpengar skal kome i tillegg. Satsen for fulltidsplass skal inkludere ferie-SFO, og at det vert innført søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO på lik line med eksisterande søskenmoderasjon i barnehagen.

Forslaget var oppe til prøverøysting og fekk tre røyster i utvalet. Forslaget vart gjort om til eit oversendingsframlegg som utvalet gjekk samrøystes inn for.