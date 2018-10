Nyheiter

Identitet, røter, det å høyra til…. Eg har aldri vore særleg glad i slike ord og omgrep. Identitet er vanskeleg å setja på formel, det er utflytande og kan ikkje talfestast. Men det å vera frå ein stad vert likevel stadig viktigare for meg. Eg er som barnet, eg vil vera frå heime. Og så lenge eg ikkje er på den heimstaden saman med menneske som er lik meg, kjenner eg meg litt meir utrygg enn elles.

Lat meg gje eit lite døme: For eit par år sidan var eg ein morgon på veg inn porten på Ullevål sjukehus. Eg var ikkje glad, eg skulle på ei undersøking for ei nokså alvorleg sak. Brått kjende eg meg mykje betre, ja, nærast litt opplyfta. For i folkehavet rundt meg snakka alle som ved eit under sunnmørsdialekt. Eg hadde hamna midt i ei stor klasse med unge sjukepleiarstudentar frå Sunnmøre. Dei unge kvinnene var på ekskursjon.

Ingenting i min situasjon var objektiv endra, eg vart likevel glad. Det å vera sunnmøring i Oslo, er å vera ein framand, no var eg for ei kort stund ikkje framand. Desse unge og glade kvinnene snakka slik som meg. Det var fint, veldig fint.

Men eg er noko meir spesifikt enn sunnmøring, eg er hjørundfjording. Hjørundfjording er det mest presise omgrepet for kvar eg er ifrå og som om eg forventar at omverda kjenner. Når nokon som ikkje er frå Sunnmøre, spør kvar eg frå, svarar eg alltid: «Eg er frå Hjørundfjorden i Ørsta på Søre-Sunnmøre.»

Om vedkomande då ikkje maktar å plassera meg, syrgjer eg han av og går vidare. Ja, det tyder at det er mange frå det sentrale Austlandet eg ikkje vil ha noko med å gjera, meg eg maktar ikkje geografisk arroganse og fåkunne. Om du er nordmann og ikkje veit kvar Hjørundfjorden er, er du idiot i den opphavelege greske tydinga. Som Drillo ein gong sa: «Dronning Sonja og jeg har én ting til felles: Slogen er vårt favorittfjell. Det er også det eneste vi har til felles.»

No kan eg ikkje lenger seia at eg er frå Hjørundfjorden i Ørsta. Regjeringa og fylkesmannen har fjerna Hjørundfjorden som politisk, økonomisk og geografisk eining, dei har delt han opp i ein Volda-del og ein Ørsta-del. Eg kan ikkje lenger seia kvar eg er i frå. Og det gneg meg noko frykteleg, særleg sidan eg no har kjøpt huset til morfar og bur heime halvparten av året. Eg skal verta gamal og døy der eg voks opp, som var Hjørundfjorden. Men som eg ikkje no veit kva er lenger.

Hjørundfjorden som formell geografisk eining er like gamal som leidangen, altså vel 1000 år gamal. Bøndene i fjordane skulle stilla skip og mannskap til kongen så langt inn og opp som laksen gjekk. I Hjørundfjorden tyder det inn til Bjørke og opp til Tyssefossen. Erna Solberg veit godt kva Tyssefossen er, ho har sett bort på han fleire titals gonger. Men no har ho flytta han ut av kommunen og Hjørundfjorden.

Tyssefossen er for meg både identitet og faghistorie. Før konsesjonslovgjevnaden selde grunneigarane fallrettane til nokre spekulantar, som heldigvis ikkje makta å betala. Etterkomarane ved å anka heilt til Høgsterett fekk attende rettane, som seinare vart overført til Hjørundfjord kommune via fellesfinansiering av bønder i Hjørundfjord sparebank. Saman med resten av kommunane på Søre-Sunnmøre reiste Hjørundfjord kommune kapital til det som vart Tussa kraft. Dei fyrste turbinane inne på Bjørke kom i drift i 1961. Då Hjørundfjord kommune seinare gjekk inn i Ørsta, var den nye Ørsta kommune både den største eigaren av Tussa kraft og samstundes konsesjonshavaren av den utbygde fossen.

No på sundag ringte bror min og sa at han hadde lese på Facebook-sida til Perry Bjørke at Perry aldri hadde sett fossen større. Perry bur nærast fossen, som stort sett har særs lite vassføring sidan han altså er utbygd. Men i sumar har Tussa kraft sett inn nye turbinar og knapt tappa magasinet, og kombinasjonen av 22 grader no sundag morgon med smelting av nysnø og mykje regn førte til at eg i ein alder av 50 kunne få sjå fossen større enn han truleg hadde vore dei siste hundre åra. Vi køyrde straks inn. Tyssefosen var eit syn for gudar.

Då bror min og eg parkerte inne på Bjørke, kom Perry ut. Eg kjenner ikkje Perry, men eg veit kven han er. Så stod han, bror min og eg og prata berre nokre hundre meter frå fossen medan vassdrevet frå han stod rundt oss. Vi snakka om Bjørke, om Hjørundfjorden, om då elva gjekk så stor at ho nesten grov ut kyrkjegarden før kommunen fekk sikra elva, og det faktum at 11 menn, dei fleste hjørundfjordingar, omkom då Tyssefossen vart utbygd. Eg kjende meg privilegert, eg kjende meg heime. Vi tre som stod der, hadde ein felles referanse, dei som kom før oss hadde vore med å finansiera utbygginga, dei hadde gjort noko for fellesskapen.

Etterpå køyrde vi ned langs elva, vi kom til at vegen kanskje vart greven ut om det kom meir regn. Det kom meir regn, og Ørsta kommune vøler no skadane. Etterpå køyrde vi bort til Finnes og opp til turbinane ved Sætre-elva. På Finnes var alle husa nede ved sjøen nyoppussa. Inntektene frå den nye kraftverket har nok gjeve tilskot til det ekstra vedlikehaldet. Men det veit Erna Solberg betre enn eg. Ho er ofte på Finnes, har ho sjølv fortalt meg. Svigerfaren hennar er fødd og oppvaksen der. Mannen hennar har barndomsminne derifrå. Sjølv er ho stadig vekk der i feriar.

Men det er hennar regjering som no deler opp Hjørundfjorden, som overfører Bjørke, Finnes, Sætre og Tyssefossen og dimed store delar av Tussa kraft til Volda. Heretter må eg seia at «eg er frå Hjørundfjorden i Ørsta og Volda», om eg skal fortelja kvar eg er frå. Men det kjem eg aldri til å seia.

Sjølvsagt er det greitt å slå saman kommunar, men då får ein slå dei heilt saman, og det gjeld Ørsta og Volda òg. Ein deler derimot ikkje opp heimbygdene til folk. Det er vandalisme. Det kjem ikkje noko godt ut av å splitta opp identitet. Ut året er Perry og eg sambygdingar. Så er vi det ikkje lenger. Det var bøndene i Hjørundfjorden som saman finansierte kjøpet av Tyssefossen, men å peika på slikt, er tydelegvis berre gamal nostalgi for denne uhøviske regjeringa.