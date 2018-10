Kan bli årets eldsjel på Sunnmøre

Nyheiter

Aafk, Sunnmøre Fotballkrins, Sparebanken Møre og Coop, står bak prisen. Ein jury på fire har gått gjennom dei 34 nominerte kandidatene og plukka ut tre finalistar som folket på Sunnmøre nå kan stemme på fram til 2. november. Vinnaren vert offenleggjort i samband med Aafks sin siste heimekamp i år,søndag 4. november.

I grunngjevinga for å nominere Bjørndal skriv juryen på heimesidene til Sunnmøre Fotballkrins:

"Jon Helge Bjørndal er ein nygift vartdaling som i over 25 år har gjort ein uvurderleg innsats for Vartdal TIL. I heile denne perioden har eit nytt stadion stått høgt på ønskelista til klubben. Men når Vartdal har sett at den eine motstandaren etter den andre har fått flotte kunstgrasbaner til å spele sine kampar på, har Vartdal, med Jon Helge i spissen, kjempa kampane sine i rettssalar og på offentlege kontor. Alt for å få dei nødvendige løyve til at vartdalingane også kunne få ei ny flott bane midt i bygda si. Og i haust kunne små og store vartdalingar endeleg ta sine første spark på ballen på eige kunstgras. Mykje takka være Jon Helge Bjørndal."

Her kan du lese Møre-Nytt sitt portrett av kandidaten:

Dei andre finalistane er