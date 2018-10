Volda KrF går til høgre først

Nyheiter

Kristeleg Folkeparti i Volda hadde ekstraordinært årsmøte onsdag. På dagsorden stod spørsmålet om KrF sitt vegval. Det var avstemming om saka, på eit godt besøkt møte.

– Eit fleirtal av medlemmene meiner vi først må sondere om regjeringsdeltaking med dagens regjering, før ein gjer noko med eit eventuelt samarbeid med Arbeidarpartiet, seier Arild Iversen, som er leiar i Volda KrF.

– Og kva er grunnngjevinga?

– Fleirtalet viser til at Kristeleg Folkeparti har lang tradisjon for å samarbeide på borgarleg side, og at vi høyrer til på ikkje-sosialistisk side i politikken. Vi har deltatt i alle borgarlege regjeringar i Noreg etter krigen, med unnatak av den Frp-støtta regjeringa til Erna Solberg. Vi meiner og at Erna Solberg er ein populær statsminister som vi ikkje vil felle, utan at det gjeld ei konkret sak som vi er sterkt usamde i.

Arild Iversen hadde ikkje tona flagg før årsmøtet onsdag.

– Eg ville vente til det eekstraordinære årsmøtet, og eg konstaterer at fleirtalet er på same side som eg sjølv er, seier han.

Samstundes seier lokallagsleiaren at han er sterkt skeptisk til Framstegspartiet, og at skepsisen har auka dei siste åra.

– Eg var med i landsstyret i Kristeleg Folkeparti i 2013 då vi diskuterte om vi det var aktuelt å delta i ei regjering saman med Framstegspartiet. Då var eg av dei positive, sidan vi hadde hatt eit godt samarbeid med Framstegspartiet i Volda, der Jon Georg Dale var ein aktiv politikar den gongen. Men erfaringa med enkelte sentrale Framstegspartipolitikarar i ettertid har gjort meg skeptisk.

– Snakkar vi om Sylvi Listhaug her?

– Både henne, Per Sandberg og andre som eg vil kalle populistar, og som har synspunkt som gjer at eg har blitt skeptisk til partiet. I dag er det stor avstand mellom Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti, men likevel meiner eg det er rett å først prøve å sjå om det er grunnlag for samarbeid med Solberg-regjeringa.