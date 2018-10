I aksjon for TV-aksjonen 2018

Nyheiter

Aksjonsdagen er søndag 21. oktober, men allereie onsdag var representantar frå Ørsta formansskap i gang med ringerunde til lokalt næringsliv for å be om støtte til aksjonen.

– Eg opplever stort engasjement, seier aksjonsleiar Karen Høydal.

Kirkens bymisjon skal også opne i Ålesund, og Høydal er glad for at tilbodet no vert tilgjengeleg også lokalt.

–Eit skikkeleg godt lågterskeltilbod. Her kan dei som ønskjer hjelp, og dei som ønskjer å hjelpe kome, seier ho.

Ho oppmodar alle om å ta vel imot bøssebærarane som skal i aksjon søndag.

– Vi er glade for alle som har meldt seg. Vi har med oss både folkehøgskulen, Lions og Rotary. Men vi hadde trengt nokre fleire for å få dekt alle rodene.