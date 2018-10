Nyheiter

Klokka 18.40 tysdag kveld rykka Ørsta brann og redning ut til ein diesellekasje mellom Helgehorntunnelen og Eiksundtunnelen. Lekasjen kom frå ein semitrailer. Politiet meldte at begge tunnelane var stengde.

19.39: Politiet opplyser at lekasjen er stoppa, men at det ligg store mengder diesel i køyrebana mellom tunnelane. Vegen vil bli opna for trafikk så raskt som mogleg.