Pris til lektor frå Volda

Nyheiter

På den åttande nasjonale forskingskonferansen om norsk som andrespråk (NOA-konferansen) lagt til Universitetet i Oslo 11.-12. oktober, vart Randi Myklebust ved Høgskulen i Volda tildelt Anne Hvenekilde-prisen 2018.

Anne Hvenekilde-prisen skal stimulere til forskarrekruttering. Etter ein open nominasjon tildeler ein komité prisen, tradisjonelt til ei masteroppgåve eller ei ph.d-avhandling. Prisen er oppkalla etter fagfeltets første professor.

Anne Hvenekilde (1940–2001) er kjend for sitt store arbeid for bygge opp fagområdet som forskingsfelt og utdanningstilbod. Ho la stor vekt på å stimulere andre til engasjement i feltet. Ho synte ei særskild omsorg for hovudfagsstudentar som involverte seg i fagfeltet ved å støtte og synleggjere deira innsats på området.

Prisen vart først tildelt i 2004. Prismottakaren får det ærefulle oppdraget å halde Anne Hvenekilde-førelesninga på etterfølgjande NOA-konferanse.

I år var det altso høgskulelektor ved Institutt for pedagogikk Randi Myklebust frå Høgskulen i Volda som fekk prisen og dette oppdraget, heiter det i ei pressmelding frå Høgskulen i Volda.