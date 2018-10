Ikkje ver så lettkrenkt - ver heller litt sur

Nyheiter

Den Ålesunds-baserte komikaren kjem med showet Negativ optimist. Det gjennomgåande temaet er at folk må slutte med å verte så krenkte.

– Å verte sur, irritert og jamvel forbanna, er heilt greitt. Men det er liksom ikkje nok lenger. Dei skal vere krenkte. Dette må folk slutte med, for dei øydelegg ordet. Akkurat slik Per Sandberg øydela ordet «henrette» i samband med Iran-saka då han måtte gå av som minister og nestleiar i Frp, seier Ulveseter.

Han hadde premiere på showet i Bergen i november i fjor, og har vitja byar som Trondheim, Ålesund, Stavanger og Bodø.

– Og Eidsdal. Der var det stappfullt og stor stemning. Det er ein stad eg elskar å opptre, seier Ulveseter. Han har også vore med showet til Bjorli, eller vesle-Ålesund, som staden også vert kalla. Seinare i haust skal han til Oslo med showet.

Han håper det også kjem mange folk til framsyninga i Ørsta. Ulveseter er litt spent, for han veit at det har vore vanskeleg å fylle kulturhuset med folk når det er standupshow.

Han har budd i Ålesund i 21 år, og har etter kvart lært seg å kjenne sunnmøringane.

Observasjonshumor

– Det som er fint med sunnmøringar, er at dei har stor grad av sjølvironi. Det er ein god eigenskap, seier Ulveseter.

I showet brukar han døme frå dagleglivet.

– Det er observasjonshumor der eg håper folk kjenner seg att. Eg prøver også å krenke, men folk greier å tenkje sjølve. Eg trur eg sjølv aldri har vorte krenkt, i alle fall ikkje som eg kjem på no, seier Ulveseter.

Men han vedgår at han kan verte irritert. For nokre år sidan irriterte han seg veldig over særskrivingsfeil, altså feil oppdeling av ord. Dette laga han eit eige show om, og vart hyra inn av fylkesbiblioteket til å reise kring om i fylket. Han fekk mange tilbakemeldingar, og fekk erfare at språk engasjerer.