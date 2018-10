Vil kjøpe den gamle ferjekaia på Viddal

Nyheiter

I søknaden karakteriserer Sundgot kaia som utrangert og falleferdig, og Sundgot tilbyr 10.000 kroner for kaia som han vil reparere.

Sundgot si bestemor kom frå Hole på Viddal og Sundgot skriv at han såleis har sterke kjensler for dette området.

– Mor mi hadde skulevegen sin på sjøen frå Leira til Viddal, og difor har eg fått mange spennande og farefulle forteljingar om dette sjøområdet som tidlegare skuleveg, skriv han.

Ifølgje Sundgot la Møre og Romsdal fylke og Statens vegvesen ned kaia i 1989, og overførte restane til kommunen.

Forfall

– Etter denne tid har anlegget stått til forfall, og det vil kome vesentlege kostnader ved sanering av restane av kaianlegget, skriv Sundgot i søknaden.

Ørsta kommune ved juridisk ekspert Arnstein Nupen har handsama søknaden.

– Ferjekaia er etter det vi ser i grunnboka ein del av gnr. 131 bnr. 2 i Ørsta. Eigar er Gustav

Hole. Vi kan ikkje sjå at det ligg noko tinglyst hefte om rett til å disponere arealet der restane

av ferjekaia ligg. Vi har vore i kontakt med tidlegare teknisk sjef i Ørsta. Han meiner å hugse at det var diskusjon om kommunen skulle overta ansvaret for drift av denne ferjekaia på slutten av

1980-talet, men at konklusjonen vart at det ikkje vart gjort, skriv Nupen.

Kommunen ber no om tilbakemelding frå fylkeskommunen og vegvesenet for å finne ut kven som har rett og ansvar for restane av ferjekaia.

– Det er også av interesse å få vite om arealet er ein del av gnr. 131 bnr. 2 eller om det er andre synspunkt. Bakgrunnen for spørsmålet er at vi ynskjer å gje eit så korrekt svar som mogeleg til Sundgot, skriv Nupen.