Lang ventetid - vil ha lege-tiltak i Volda

Som Møre-Nytt nyleg skreiv, er det for tida umogleg å byte fastlege i Ørsta og Volda grunna mangel på kapasitet. Helsestasjonen i Volda meiner situasjonen er uheldig.

– Det er utfordrande at det ikkje er ledige fastlegar i Volda. Dette gjer at nytilflytta til Volda ikkje får fastlege og må stå fleire månader på venteliste. På helsestasjonen møter vi nye familiar, flyktningar, studentar og andre som kjem til Volda med utfordringar der fastlege er ein viktig og nødvendig del av ei tiltakskjede.

Det skriv leiar for Volda Helsestasjon, Toril Høydal, i ein uttale.

Høydal minner om at nokre helseutfordringar krev rask og tett oppfølging av lege, t.d. sjukdommar knytt til smittevern, ulike helseutfordringar hos barn og ungdom og psykiske utfordringar hjå ungdom og foreldre.

– Vi ser at legesituasjonen medfører store ulemper for dei nye som kjem til Volda og håper det raskt kjem tiltak for å rette opp i situasjonen, skriv Høydal.