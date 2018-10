Tiller blir festspeldiktar

Nyheiter

– Carl Frode Tiller er ei av dei sterkaste stemmene i norsk litteratur, ein av dei som viser oss kva menneskesinnet kan romme. Vi ser fram til å løfte fram fleire sider av forfattarskapen hans for publikum, seier dagleg leiar Gaute Øvereng, i ei pressemelding frå Nynorsk kultursentrum.

Carl Frode Tiller deltek på fleire arrangement under Festspela, og forfattarskapen hans kjem til å prege programmet både direkte og indirekte. Han vil vere den første festspeldiktaren frå Trøndelag, og han fortel at nynorsken gav han sjansen til å bruke dialekten sin i bøkene.

– Eg vart både stolt og glad då eg fekk spørsmål om å vere festspeldiktar under Dei nynorske festspela i 2019. Eg har så mykje å takke nynorsken for. Han gav meg sjansen til å bruke trønderdialekten min i det eg skriv, og hadde det ikkje vore for det, veit eg ikkje om eg hadde vore forfattar i dag. Eg hadde iallfall vore ein dårlegare forfattar, seier Tiller.

Tiller debuterte med romanen Skråninga i 2001, og har sidan den gongen skrive fem ytterlegare romanar og tre teaterstykke. Han skreiv sjølv om debutromanen til teater for Det Norske Teatret i 2004, medan den siste romanen hans, Begynnelser, først blei skrive og sett opp som eit teaterstykke av Trøndelag Teater i 2016. Tiller har motteke mange prisar for forfattarskapen sin, og har mellom anna blitt kåra til ein av landets ti beste forfattarar under 35 år av Morgenbladet i 2005. Tiller er ein av to norske kandidatar til å vinne Nordisk råds litteraturpris 30. oktober 2018.

Forteljingar er tema i 2019

Kvart år har Dei nynorske festspela eit utvald tema som pregar programmet. Forfattarskapen til Tiller var ein stor del av inspirasjonen då vi valde Forteljingar.

– Med Tiller, Forteljingar og Bokåret 2019 har vi eit fantastisk utgangspunkt for eit variert og spennande program til Dei nynorske festspela 2019, seier programansvarleg Olav Øyehaug Opsvik.

– Vi gler oss alle stort til samarbeidet med Tiller, og til å fylle bygdene våre med sterkt innhald og rike opplevingar, avsluttar han.