Førebur meir asfalt over Standaleidet

Nyheiter

Ørsta kommune førebur no meir asfaltlegging over Standaleidet. Difor vert vegen stengd for gjennomkjøring frå komnde måndag klokka 12:00 til torsdag 11. oktober klokka 16:00.

Det skriv Ørsta kommune på heimesidene sine.

- Grunna legging av stikkrenne og forarbeid for asfaltering må Standalvegen stengast i Øyabakkane ved avkjøringa til Øyasetra, skriv kommunen.

Det vert altså planlagt meir asfaltlegging i området, også etter kritikk om mangel på vedlikehald på vegen over Standaleidet.

Tidlegare i haust vart det lagt 450 meter asfalt frå Kolåsen til den nye brua i området. I løpet av hausten skal det kome ein kilometer til med asfalt på vegen.