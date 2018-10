Elbo Elektriske gir seg

Nyheiter

Hans Einar Høydalsvik og Reidun Irene Høydalsvik har vore fagbutikk både for voldingar og tilreisande gjennom mange år. Lampar, lyspærer, omnar og småelektriske varer er noko av det som kundane har reist heim att med. No har dei bestemt seg for å gi seg med butikkdrift, og måndag starta opphøyrssalet i lokala i Halkjelsgata. Pågangen av kundar var stor måndag og mykje varer har allereie blitt selt.