– Eg støttar partileiar Knut Arild Hareide

Nyheiter

– Ja, eg støttar konklusjonen frå Hareide. Men så veit eg at KrF-Noreg er delt i dette synet, og no svarer eg som Paul Kristian og ikkje på vegner av Ørsta KrF, kommenterer Hovden.

Tidlegare Volda-ordførar Arild Iversen vil ikkje no meine noko om han støttar Hareide eller ikkje.

– Eg har sjølvsagt tankar om dette, men eg synest vi først skal ha grundige, interne drøftingar, og at det ikkje er rett no å gå ut med soleklare konklusjonar etter at Hareide har utfordra oss, seier Iversen.

Før helga kom partileiar i KrF, Knut Arild Hareide med råd om at KrF fjernar seg frå den borgarlege sida, og i staden undersøker kva politisk gjennomslag det er mogleg å få gjennom eit samarbeid med KrF, Senterpartiet og Arbeidarpartiet, utan SV.

– Dette inneber politikk med eit størst mogleg tyngdepunkt i sentrum, sa Hareide.

Avstand

Han meiner at avstanden til Frp er for stor. Paul Kristian Hovden deler synet og rosar partileiaren.

– Hareide har gong etter gong opplevd avstanden til Frp som så stor at han no meinte at nok er nok. Han har opplevd dei kvardagslege utfordringane som så store at han ser behov for ei endring.

Og no hadde han behov for tydeleggjere si meining, og han grunngav det godt og eg støttar han i det han sa, seier Hovden.

Han meiner det er veldig prisverdig at KrF har ein leiar som torer å peike i ei ny retning.

– Hareide har rett i at det politiske landsskapet har endra seg. Førstevalet vårt har vore eit sentrumsalternativ der vi har klart å sameinast om hovudlinjene for framtida, og blant dei parti vi har følt vi har stått best saman med, har Senterpartiet og Høgre vore førsteval. Dette alternativet har KrF gått til val på siste tre gongane. Når det er sagt, så er det i Kommune-Noreg stor skilnad på kven KrF samarbeider med, og nokre stader har KrF og Frp samarbeidd med gode resultat, konstaterer Hovden.

Han meiner det viktige ikkje er kven KrF samarbeider med, men kva resultat partiet får.

– Trur du Knut Arild Hareide vert kasta som partileiar?

– Eg trur han skjøner at han kan verte kasta.

– Kvifor har KrF så dårleg oppslutnad?

– Dei politiske partia har vorte for like i saker, og i nokre saker har KrF vore åleine. Vi har vore spesielt opptekne av alkoholsaka, fattigdomssaka og vi har sett omsorg på dagsorden. Dette er viktige og gode saker. Likevel appellerer desse sakene ikkje sterkt nok, og det har eg inga forklaring på.

Historisk

Tidlegare Volda-ordførar for KrF, Arild Iversen, også styreleiar i Volda KrF, seier han i saka om retningsval vil konkludere saman med lokallaget i Volda.

– Det inneber at vi må diskutere saka internt, og velje utsendingar til eit ekstraordinært fylkesårsmøte som har med seg mandat frå Volda KrF, seier Iversen.

Han vil altså ikkje seie noko no om han støttar partileiaren eller ikkje. Men ein ting vil han seie, og det er at han er imponert over Knut Arild Hareide.

– Knut Arild heldt ein historisk og god tale, og han sa på ein glimrande måte kva KrF skal vere framover, og han hadde ein god analyse av det politiske landskapet der mange parti har endra seg over år.

Det er naturleg at KrF som sentrumsparti orienterer seg om kvar ein kan få til eit best mogleg samarbeid i sentrum, men dette er også ei utfordring. Hareide meiner KrF skal søke mot Arbeidarpartiet og Sp, og målingar viser at Sp er parti nummer to for veldig mange KrF-arar. Men utfordringa er at Sp er på venstresida, og det er ikkje KrF.