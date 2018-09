Vi opplever at underernærte pasientar som kjem til oss «kviknar» til kognitivt etter at dei byrjar å ete slik dei bør og skal

Nyheiter

Onsdag vart det på rådhuset i Ørsta halde fagdag der klinisk ernæringsfysiolog og tannlege Nina Tisthamar hadde fokus på ernæring og kosthald for dei eldre. Deltakarar var tilsette som jobbar på kjøkkena og i avdelingar både på Ørstaheimen, Vartdal Helsetun og Hjørundfjordheimen. Ttisthamar fokuserte m.a. på dei eldre sine behov, diettar og allergiar, og å gi generell auka kunnskap om eldre og ernæring.

– Målet med fagdagen er at tilsette skal verte endå meir motiverte til å ha endå større fokus på å hjelpe eldre i å få i seg rett kosthald og god ernæring, for å betre helsa og livskvaliteten, seier Dagrun Opsal, einingsleiar på korttidsavdelinga på Ørstaheimen.

Utfordringar

Også der opplever dei utfordringar med at ein del pasientar er underernærte, slik situasjonen er over heile landet. Undersøkingar viser at eldre over 80 år som i tillegg er kronisk sjuke og/eller som lid av depresjon eller mental svikt, er i risikogruppa for å verte feil- eller underernært. Nokre misser interessa for mat eller har redusert appetitt som resultat av einsemd og depresjon. Sjuke og pleietrengande eldre kan også ha nedsett allmenntilstand og vanskar med å tygge og svelgje.

– Det er ikkje uvanleg at ein del eldre et for dårleg heime. Mange vil klare seg sjølve, og då er det fort gjort at dei ikkje får i seg den ernæringa dei bør ha, ja, nokre gløymer rett og slett å ete, og dei går ikkje i butikken og handlar mat som før, seier Dagrun Opsal.

Siste tjue åra har felleskjøkkenet på Ørstaheimen hatt sterk fokus på mat.

– Eg vil kalle det eit paradigmeskifte der avdelingspersonalet og leiarane i større grad enn før bryr seg om maten til dei eldre. Før var maten meir som eit nødvendig onde, i dag handlar maten om helse og livskvalitet, seier einingsleiar for felleskjøkkenet ved Ørstaheimen, Arne Kåre Engeseth.

Han er svært begeistra over initiativet for fagdagen i kosthald og ernæring.

Heimelaga næringsrik mat, servering av mellommåltid, smoothiear på avdelingane og frukt som er kutta i passelege bitar er mellom små, men svært effektfulle tiltak. Resultatet av sterkare matfokus er at mange eldre som vert lagt inn underernærte og svekka, får seg ein «vekkjar».

– Vi opplever at underernærte som kjem til oss «kviknar» til kognitivt etter at dei byrjar å ete slik dei bør og skal, fortel Opsal.

Ernæringsfysiolog Nina Tisthamar meiner det er viktig å raskast råd finne dei eldre som er i risikogruppa for ernæring og å setje i gang tiltak.

– Det enklaste metoden er å vege folk, og å utføre ernæringsscreening slik at ein får identifisert risiko-pasientane. Deretter set ein i gang tiltak som å gi denne gruppa mat med meir feitt og protein enn vanleg. Det er også viktig å finne årsaka til at eldre et for lite. Når ein finn dei underliggande faktorane, vert det ofte betre, opplever Tisthamar.

Ein får ikkje hjelpt alle eldre, og det kan vere knytt store utfordringar spesielt overfor pasientar med kreft og kols.

– Men mange eldre vert betre etter omlegging av kosthaldet og innføring av nye rutinar for måltid.