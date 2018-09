Stal overvakingskamera – no må han møte i retten

Nyheiter

Dei ulike lovbrota som mannen er tiltalt for strekk seg tilbake til 2016. I samband med sal av ein mobiltelefon vart det ifølgje tiltalen gjennomført ein svindel der kjøparen aldri fekk telefonen. Mannen skal og ha stole ei sag frå ein butikk i Volda, i tillegg til eit overvakingskamera frå eit bustadbygg i Volda sentrum.

Mannen skal ha oppbevart amfetamin på ulike adresser i Volda og Ålesund. I april i år skal han ha køyrt bil til trass for at han var påverka av narkotika. I samband med køyreturen mista han kontrollen over bilen, kryssa vegbana og køyrde ut i grøfta.

I april i fjor var han valdeleg mot ein annan person. I eit tidsrom på to månader i 2017 braut han besøksforbodet mot ei kvinne gjennom å ringe og sende meldingar.

Mannen skal og ha køyrt bil utan gyldig førarkort, og er tiltalt for bruk av fleire narkotiske stoff. Det er og lagt ned påstand om erstatning frå fleire partar.