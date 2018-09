Set opp renta

Nyheiter

– Det har lenge vore forventa ei heving av styringsrenta frå Noregs Bank. Dette har over tid leia til ei gradvis auke i pengemarknadsrenta. Vi trur dei fleste raskt vil kunne innstille økonomien på ei noko høgare rente framover. Samtidig er vi tilgjengeleg med våre rådgjevarar til dei som vil ha rådgiving rundt det å handtere auka rentekostnadar framover. Sparebank 1 Søre Sunnmøre er inne i ei periode med solid vekst og vi er trygge på at vi framleis framstår som ein attraktiv og konkurransedyktig bank, seier banksjef for personmarknaden Andre Skotheim i ei pressemelding.

Rentejusteringa for eksisterande kundar vil vere effektiv frå 12. november 2018. Alle kundar som får renteendring vil ta imot brev eller informasjon i nettbanken om korleis renteendringa påverkar deira lån.