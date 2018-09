Outsourscar telefonen til Vanylven

Nyheiter

Måndag 1. oktober vert sentralbordet i Volda kommune flytta Vanylven, skriv Volda kommune på sine heimesider.

- For publikum vil denne omlegginga ikkje ha noko praktisk betyding, anna enn at vedkomande som svarar på telefonnr 70 05 87 00, fysisk sit i Vanylven, skriv kommunen på sine heimesider.

Frå før av har Vanylven også sentralbordet for Hareid, Herøy og Ulstein kommunar.

- Sidan begge kommunane nyttar same system vil serviceverten, på same måte som i dag, til dømes setje over telefon eller ta i mot ein beskjed til rette vedkomande i Volda kommune, skriv kommunen på heimesidene.