Nyheiter

Direktør Ottar Grepstad var oppteken av makt i avskilstalen sin som direktør for Nynorsk kultursentrum i Ivar Aasen-tunet fredag.

Talen var halden i samband med tjuefemårsmarkeringa av Stiftinga Nynorsk kultursentrum. Til stades var representantar for dei tjuefire stiftarane, institusjonar, organisasjonar, kommunar og verksemder.

Grepstad opna jubileet med ein tale som både såg bakover og framover.

– Alt dette er vår moderne, uendelege historie om viljen til makt over minne, språk, skrift, sa Grepstad.

For Grepstad handlar det om at målrørsla og nynorskinstitusjonane har teke definisjonsmakta. Berre det å gå frå å kalle nynorsk for ei målform, til å kalle det eit språk.

– Vi har gjennom arbeidet i Nynorsk kultursentrum dokumentert at norsk, bokmål og nynorsk, ikkje er små språk, men blant dei hundre mest nytta språka i verda, sa Grepstad.

Han la vekt på at arbeidet for å fremje nynorsken ikkje har skjedd gjennom valdeleg kamp, slik ofte minoritetar må kjempe.

– Prinsippet makt er å skape eller nytte høve til å bruke makt for å skape endring på rettsstatens vilkår og gjennom normene for meiningsbryting i det liberale demokratiet. Dette prinsippet formulerer dei legitime formene for maktbruk, sa Grepstad.

Han viste i talen sin til fleire døme der nynorskbrukarar har vorte møtte med valdelege aksjonar, bokbål og verbal forakt.

– Det spesielle med den norske språkstriden er ikkje at det har vore konflikt, men at konfliktnivået har vore lågare enn i mange andre land. Nokre menneske er blitt skadde, ingen har mista livet, ingen bygningar blei brende, sa Grepstad.

Tilgang på makt

Han meiner at den viktigaste forklaringa til dette er tilgangen på makt.

– Alt frå 1860-åra etablerte tidlege nynorskbrukarar miljø med kort veg til formelle og uformelle maktposisjonar i det unge norske demokratiet. Frå 1890-åra skipa dei formelle riksdekkjande medlemsorganisasjonar, men parallelt med dette tok uformelle grupper form, grupper som kunne manøvrere smidigare enn store organisasjonar. Ei offentleg forvaltning var under oppbygging, og den forvaltninga skulle fyllast med innhald, ikkje berre folk, men oppgåver og løysingar, sa Grepstad.

Han meiner nynorskbrukarane ikkje har sett seg i offerrolla, men i staden søkt makt.

– Nynorskbrukarar flest har vore så opptekne av å bruke prinsippet makt at dei har sett meir etter utvegane for endring enn veggen av ukvemsord.

Då Nynorsk kultursentrum vart skipa for tjuefem år sidan, fekk nynorskbrukarane ein ny arena for makt. Institusjonen har nytta definisjonsmakta.

– Ved å utvide perspektivet frå målform til språk, frå språk til skriftkultur, frå språk til språkbrukar har vi prøvd å utvikle eit nytt språk om nynorsk bortanfor det hermetiserande stammespråket. No seier vi at språk er ein av dei viktigaste infrastrukturane i eit samfunn, sa Grepstad.

Han insisterte på at viljen og evna til å bruke makt, er også det framtida handlar om. Men der denne makta har vorte forankra lokalt, vert makta no meir regional og sentralisert. Då meiner Grepstad det er viktig å ha alliansar, som med bokmålsbrukarane.

– Makta til nynorskbrukarane er avhengig av kva legitimitet andre gir oss. Den legitimiteten må fyrst og fremst kome frå miljø av bokmålsbrukarar, sa Grepstad i avskilstalen.