Vil bygge 22 bueiningar ved Vikeelva

Føremålet med detaljreguleringsplanen som er utarbeidd av Per Mulvik AS, på vegner av Din Bolig AS, er å legge til rette for fleire sentrumsnære bustadar. Totalt tjueto bueiningar skal byggast fordelt på to lågblokker og ein tomannsbustad.

I førre formannskapsmøte var detaljreguleringsplanen oppe som sak. Formannskapet gjekk samrøystes inn for å legge planen ut til offentleg ettersyn med nokre endringar. Eit av krava frå formannskapet er at det skal regulerast ei gangbru over Vikeelva med offentleg eigarform. Brua treng ikkje å vere dimensjonert for vintervedlikehald.

Vikegeila vil bli tilkomstveg for dei nye bustadane, og formannskapet vil at Vikegeila skal rustast opp med minimum 4 meter køyrebane pluss vegskuldrer.

Utbyggingsplanane oppfyller Fylkesmannen sine leikeplassråd ifølgje saksutgreiinga.

– Det er sett av to område for leikeplass innanfor planområdet; ein på 0,8 daa og ein på 0,2 daa. Ettersom planframlegget opnar for 22 einingar er det sett av tilstrekkeleg areal, i god nok avstand, i høve Fylkesmannen sine «leikeplassråd».

Detaljreguleringsplanen vil bli lagt til offentleg ettersyn når endringane er retta på.