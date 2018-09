Til topps med fysioterapeutar

Nyheiter

Temaet for årets seminar var tilnærming av pasientar med langvarige smerteplager.

- Ein stor andel av pasientar man møter i klinikken har utbreidte smerteplager. Mange har gjennomgått fleire runder med undersøkingar som blodprøver, biletediagnostikk, samt klinisk testing med ulike helsepersonell, men plagene blir ikkje betre. Ein kan oppleve at dette som ein evig sirkel der uvissa råder og smertene vedvarer eller tiltek. Det er då viktig å sjå på plagene i eit større perspektiv då smerteplager kan bli påverka av mange faktorar, skriv Thomas Ose Silseth i ei oppsummering av seminaret.

Fysioterapeutane Øyvind Erås og Gustav Bjørke har laga eit rammeverk for tilnærming av desse pasientane basert på aktuell forsking på området. Ved å anvende rammeverket er målet at terapeutar og pasientar lettare skal kunne adressere dei aktuelle utfordringene. Todagerskurset tiltrakk seg deltakarar frå heile landet. Totalt var det 30 behandlarar med klar overvekt av fysioterapeutar, men også naprapati og kiropraktikken var representerte.

- Ørstaseminaret var utseldt i år og dette er nok eit signal om at arrangørane har truffe på val av aktuelle tema og kurshaldarar. Gustav Bjørke har lang erfaring med klinisk arbeid hjå Hans og Olaf-klinikken i Oslo der også Øyvind Erås jobbar når han ikkje følger opp herrane på alpintlandslaget. Fredagen var første kursdag og etter ein lang og lærerik sesjon med teori og praktisk gjennomføring tok deltakarane turen opp i fjella bak Fysio1, står det i oppsummeringa.

Ein større delegasjon gjekk på Nivane i lag med Frode Fuglehaug og Thomas Ose Silseth før alle samla seg hjå Gapahuken i Skåla der fleire andre seminardeltakarar alt hadde slått seg til ro. Det vart servert god mat og drikke og deltakarane fekk sosialisert og slappa av i strålande sol.

- Laurdag var det ny runde med kursing. «Tilbakemeldingane etter årets seminar har vore svært gode. Mange har bede om å få invitasjon til neste års Ørstaseminar og seier at dei vil prioritere dette. For oss som arrangørar er det viktig at Ørstaseminaret tilbyr aktuelle tema med dyktige forelesarar og kurshaldarar som leverer fagstoff som er godt forankra i forsking. Når ein kombinerer desse faktorane med å bruke naturen vi har har i Ørsta til sosiale tiltak etter kurset vonar me at interessa vil halde seg oppe, står det i oppsummeringa.

Planlegginga av Ørstaseminaret 2019 har allereide starta.