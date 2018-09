– Dette har vi kjempa for

Nyheiter

Tysdag morgon kom kombinasjonsbygget til Ørsta, vart heva av lastebilen og plassert inne på den nye bussterminalen. Bygget har den same arkitektoniske utforminga som toalettbygget som vart installert på Vekslet i sommar, men rommar mykje meir.

– Toalettdelen av bygget er det same som bygget på Vekslet, men forskjellen på dei to er her og er venterom. I venteromsdelen skal det installerast sanntidsskjermar som vil vise ruteopplysningar til dei reisande, seier avdelingsingeniør Malvin Fremmerlid i Ørsta kommune.

Opphavleg skulle ikkje den nye bussterminalen ha toalett og venterom. Grunngjevinga frå Statens vegvesen var at det verken var nok avgangar eller høge nok passasjertal til at det var krav om venterom på terminalen. Ørsta kommune har arbeidd for å få dette på plass og har teke kostnaden på rundt 1,5 millionar kroner for kombinasjonsbygget.

– Vi har leigd inn røyrleggar og elektrikarar, og så har Aurvoll og Furesund teke seg av fundamenteringa. Kommunen har kjempa for å inn dette bygget i planane. Statens vegvesen og fylkeskommunen har valt å ikkje ta del. Ørsta kommune eig bygget, tomta det står på og skal drifte det i tida framover, seier Fremmerlid.

Bussterminalen er i rute

Arbeidet med den nye bussterminalen, til ein kostnad på elleve millionar kroner, skrid fram. Overleveringa skal ifølgje kontrakten skje innan 1. november, og entreprenøren Aurvoll og Furesund meiner at dei er i rute for å nå fristen.

– Det ser ut til at det skal gå greitt. Det kan vere at vêret øydelegg litt for oss, men vi ligg bra an, seier anleggsleiar Ole Jonny Konningen.

– Kva er det som no står att?

– Vi skal no få ferdig grøntarealet, få finplanert og asfaltert. Gatelys og skilting skal på plass, i tillegg til vegmerkinga. Då byrjar det å gi seg.