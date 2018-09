Møre-Nytt med vekst i opplaget

Nyheiter

Møre-Nytt hadde etter første halvår 4629 abonnentar til saman på papir og nett. Det er ein auke på 69 frå årsskiftet.

– Vi gler oss over den positive utviklinga, og vi har god tru på at den vil halde fram også vidare framover, seier redaktør i Møre-Nytt, Svein Aam.

Møre-Nytt er den største lokalavisa i Møre og Romsdal. Avisa er eigd av Polaris Media, som eig fleire lokalaviser på Sunnmøre. Dei aller fleste har hatt opplagsvekst.

– Konsernet har satsa målmedvite på sine nettaviser, og det har gitt positive utslag. Stadig fleire lesarar aksepterer no at dei må betale for kvalitetssinnhald på nett. Dei nye lesarane er digitale. Det må vi ta konsekvensen av, og satse vidare på nett, seier Svein Aam.

Sunnmørsposten hadde ein vekst på 2,7 prosent når det gjeld abonnentar, medan VikebladetVestposten auka talet på abonnentar med 6,9 prosent.

Ei av lokalavisene som opplevde nedgang var Møre i Volda. Nettoopplaget etter første halvår var 3085 (minus 77)