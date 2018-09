Bompengemotstandar kan verte ugild

Nyheiter

Dette kom fram torsdag, etter at rådmann Rune Sjurgard har teke opp saka.

Han viser til at kommunestyremedlemmene Odd A. Folkestad, Arild Iversen, Margrethe Trovåg og Edvin Dahle alle sit i styret for Voldsfjordkryssinga AS. Då dette prosjektet er nemnt i tilrådinga frå formannskapet, vert selskapet ein part i saka. Då vert styremedlemmer i eit slik selskap automatisk ugilde.

Rådmannen har sjekka dette med fylkesmannen, som støttar hans syn.

Dette har ført til at ordførar Jørgen Amdam har bedt dei aktuelle partigruppene om å kalle inn vararepresentantar til handsaminga av saka torsdag.

Odd A. Folkestad har vore ein sentral politikar under handsaminga av denne saka, og har uttrykt stor skepsis til førehandsinnkrevjing av bompengar. No kan han altså verte kjend ugild. Det var Folkestad som fremja mindretalsframlegget om å seie nei til førehandsinnkrevjing av bompengar i formannskapet. Då var ikkje spørsmålet om gildskap eit tema.

– Nei, no er eg heilt mållaus, seier Folkestad i ein kommentar.

Han fortel at Frp-gruppa har kalla inn vararepresentantar.

